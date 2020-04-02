Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar - Son Dakika

Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar

SAMSUN'da, Sosyal Yardım Fonu'ndan yardım almak için PTT önünde sıraya giren vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı.

Samsun'da, Sosyal Yardım Fonu'ndan yardım almak isteyen vatandaş, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önünde sıraya girdi. Kalabalık, sosyal mesafe kurallarına uymadan sırada bekledi. Bazı vatandaşlar ise sırada bekleyenlere tepki gösterdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafe kuralı hatırlatması yaptı. Ancak kalabalık uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadan sırada beklemeyi sürdürdü.