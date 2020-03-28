Uyarıları dikkate aldı, sporunu balkonda yaptı - Son Dakika

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Uyarıları dikkate aldı, sporunu balkonda yaptı
6 saat önce
İdris TİFTİKCİ / SARIYER'de koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında sahil şeridinde yürüyenler ekipler tarafından uyarılırken, evinin balkonunda spor yapan bir kişi kameralara yansıdı.
İdris TİFTİKCİ/ SARIYER'de koronavirüs salgını için alınan önlemler kapsamında sahil şeridinde yürüyenler ekipler tarafından uyarılırken, evinin balkonunda spor yapan bir kişi kameralara yansıdı.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da sahil şeritlerinde yürüyüş ve spor yapanlar ekipler tarafından uyarılıyor. Sarıyer Tarabya Sahili'nde de ekipler sahilde koşanları anons ederek, uyardı. Öte yandan evinin balkonunda spor yapan bir kadın kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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