Uyarıları dinlemedi: "Virüsten ölmeyi bekliyorum" dedi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Uyarıları dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi - Son Dakika

Uyarıları dinlemedi: "Virüsten ölmeyi bekliyorum" dedi

6 saat önce

Uyarıları dinlemedi: "Virüsten ölmeyi bekliyorum" dedi Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vatandaşlar pes dedirtti Kimileri piknik yaptı, kimisi dışarıda oturdu Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen İstanbul Esenyurt'ta genç yaşlı...

Uyarıları dinlemedi: "Virüsten ölmeyi bekliyorum" dedi

Maskesiz ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan vatandaşlar pes dedirtti

Kimileri piknik yaptı, kimisi dışarıda oturdu

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen İstanbul Esenyurt'ta genç yaşlı demeden vatandaşların park ve bahçeleri doldurduğu görüldü. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymamaları pes dedirtti. Parkta oturan bir vatandaşın ise pişkince "virüsten ölmeyi bekliyorum" demesi şok etti.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt'ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar. Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar. Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü. 20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, "Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz" diye konuştu.

Uyarıları dinlemedi: Virüsten ölmeyi bekliyorum dedi

İstanbul, Esenyurt, Güneşli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 10:11 Kaynak: İHA

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