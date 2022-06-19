Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesinde Kapısuyu Çevlik Mahallesi'nde bulunan sahilde denize giren 2 vatandaş, bir anda rip akıntısına kapıldı. Deniz içerisinde 2 kişinin çırpındığını gören Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri suya daldı, zorlu dalgalara rağmen boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası kurtarılan 2 vatandaş olay yerinden ayrıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uyarıları dinlemediler boğulma tehlikesi geçirdiler - Son Dakika

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