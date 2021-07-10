Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi - Son Dakika

Uyarıya dikkat etmeyen sürücü tabelayı devirdi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde trafik uyarı levhasına uymayan sürücü kamyonuyla trafik lambaları ve yükseklik bildiren direği devirdi. Büyük bir gürültüyle caddeye devrilerek hasar alan direğin devrilmesi sırasında şans eseri çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan TCDD köprüsü yakınlarında bulunan 223 numaralı bina önünde meydana geldi. Köprünün yüksekliğini gösterir tabela ve trafik uyarı işaretlerinin bulunduğu 3.30 m yüksekliğindeki uyarı tabelası caddeye devrildi. Tabeladaki yükseklik uyarısında dikkat etmeden altından geçmeye çalışan 3.70 m yüksekliğindeki 19 SF 594 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü F.B.'nin bir anlık dikkatsizliği sonucu caddeye devrildi. Hafriyat kamyonunun dorsesine takılan tonlarca ağırlığındaki uyarı tabelası büyük gürültü ile devrilince çevrede bulunan işyerlerindeki vatandaşların korkuya kapıldığı ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve zabıta görevlileri caddeyi trafiğe kapatarak kaza alanını güvenlik çemberine aldı. Kaza sırasında şans eseri kimse yaralanmazken sürücüsünün ifadesinde kamyonunun yüksekliğini daha alçak olarak bildiğini, kazadan dolayı üzüntülü olduğunu ve kaza sırasında kimsenin yaralanması nedeniyle de sevindiğini belirttiği öğrenildi.

Yetkililer de yaklaşık 100 metre ileride bulunan köprüde kamyonların sıkışmaması için bu uyarı tabelasının konulduğunu ifade ederek daha büyük bir kazaya meydan vermemek üzere tabelaya dikkat etmenin önemli olduğunu belirttiler. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber olarak kazada devrilen direği uzun uğraşlar sonucu olay yerinden kaldırdılar. Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri sürücüye; belediye malına zarar vermekten dolayı tutanak tutarken trafik ekipleri ise 47-1-C Maddesi (Trafik işaret ve levhalarına uymamaktan) dolayı işlem yaptıkları öğrenildi.