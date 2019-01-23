UYARIYORUM!!!İZLEMEDEN PARFÜM ALMAYIN.Yemedim içmedim, alerjime aldırış etmedim, oturdum sizin için Zara'nın dupe parfümlerini inceledim. Bunların bir kısmını bizzat kokladım (evet sizler için burnumu feda ettim ama olsun) bir kısmını da başka deneyimleyenlerden okudum. (maalesed her ürünü bulamadım)İşte size parfüm almak için güzel bir bahane.-----------------------------------------------------------------------------? Kanalıma ABONE olmayı unutmayın!