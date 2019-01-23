Uyarıyorum! Bu Videoyu İzlemeden Parfüm Almayın | Zara Dupe Parfümleri
1 saat önce
UYARIYORUM!!!İZLEMEDEN PARFÜM ALMAYIN.
UYARIYORUM!!!
İZLEMEDEN PARFÜM ALMAYIN.
Yemedim içmedim, alerjime aldırış etmedim, oturdum sizin için Zara'nın dupe parfümlerini inceledim. Bunların bir kısmını bizzat kokladım (evet sizler için burnumu feda ettim ama olsun) bir kısmını da başka deneyimleyenlerden okudum. (maalesed her ürünü bulamadım)
İşte size parfüm almak için güzel bir bahane.#love #dupeparfümler
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:21 Kaynak: Youtube
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