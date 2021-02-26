UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

26.02.2021 03:50
UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'nin (UYARSİS) kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi'nin (UYARSİS) kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "UYARSİS sayesinde afet veya acil durumlarda, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

UYARSİS'in kurulmasına ve işletimine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, afet, acil durumlar ile kamu düzenine, milli güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan ulusal mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususlar belirlenebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Afet ve acil durumlarda devreye girecek olan Ulusal Mobil Uyarı Sistemi UYARSİS'in Kurulması ve İşletilmesine ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelikle; afet, acil durum, kamu düzeni, milli güvenlik ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafi olarak belirli bölgelerde uyarı bildirimleri almalarını sağlayan mobil uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi düzenleniyor. Ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasiteleri artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde ulaşılabilecek. Sistem sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de ulaşabilecek. Bu sayede afet veya acil durum meydana geldiğinde, coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün olacak. Ayrıca uyarı sistemi; afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına da açılabilecek. Uyarılar için; CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi), CBS (Hücresel Yayın), SMS (kısa mesaj) ve çağrı öncesi anonsu gibi yöntemler kullanılacak. Her türlü afet ve kriz karşısında, ülkemizin haberleşme altyapısının sürekliliğini sağlamak en hayati önceliğimiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Gazete, Medya, Kamu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UYARSİS'in kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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