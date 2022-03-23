Uydu alanında faaliyet gösteren Türk firmalar Washington'da görücüye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Uydu alanında faaliyet gösteren Türk firmalar Washington'da görücüye çıktı

23.03.2022 11:03

Uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk firmaları Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Profen, ABD'nin başkenti Washington D.C'de düzenlenen Satellite 2022'de görücüye çıktı.

Uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türk firmaları Türksat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Profen, ABD'nin başkenti Washington D.C'de düzenlenen Satellite 2022'de görücüye çıktı.

ABD'nin başkenti Washington D.C, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2022'ye ev sahipliği yaptı. Dünyanın önde gelen firmalarının ürünlerinin görücüye çıktığı fuara Türkiye'den Türksat, TUSAŞ ve Profen damga vurdu. Washington D.C'deki Convention Center'da gerçekleştirilen fuarda Türkiye standının açılışını Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan gerçekleştirdi. Büyük ilgi gören fuara katılan Türk firmaları, uydu teknolojilerindeki ürün ve kabiliyetlerini 24 Mart'a kadar sergileyecek.

(Ayten Mammadova/ İHA)

Uydu alanında faaliyet gösteren Türk firmalar Washington'da görücüye çıktı
Uydu alanında faaliyet gösteren Türk firmalar Washington'da görücüye çıktı
Uydu alanında faaliyet gösteren Türk firmalar Washington'da görücüye çıktı

YORUMLAR
500
WASHINGTON - Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında ürünlerini görücüye çıkardı WASHINGTON - Türk firmaları dünyanın en büyük uydu fuarında ürünlerini görücüye çıkardı 'Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları Toplantısı' Ankara'da yapıldı 'Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları Toplantısı' Ankara'da yapıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Washington, Türksat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uydu alanında faaliyet gösteren Türk firmalar Washington'da görücüye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Mağazada genç kadını izleyerek cinsel tacizde bulunan sapığa 3 yıl hapis istendi!
11:03 İsmail Kartal, performansıyla Domenec Torrent'i solladı!
11:01 Esnafın yeni korkulu rüyası! Bu sahte dolarları makine bile tespit edemiyor
10:58 Gram altının fiyatı haftanın ortasında 914 lira seviyesinden işlem görüyor
10:55 Yargıtay, Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi!
10:44 Yeni dizi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu! Somer, Türkan'ı boşanmaya ikna edebildi mi?
10:41 Masumlar Apartmanı'nda dün neler oldu? Safiye, doktoru evine davet ediyor
10:40 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey dün akşam yayınlandı! İşte yeni bölümde yaşananlar..
10:35 Destan 16. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Akkız, Manço'nun evlilik teklifini kabul etti mi?
10:30 Baba dizisi dün akşam ekranlara geldi! Emin, hastalığıyla sınanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 11:13:49. #1.13#
SON DAKİKA: Uydu alanında faaliyet gösteren Türk firmalar Washington'da görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement