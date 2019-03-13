Son Dakika Haberleri: Uydu Alıcılarından Uyuşturucu Haplar Çıktı

Uydu Alıcılarından Uyuşturucu Haplar Çıktı

2 saat önce

MERSİN'de, 2 uydu alıcısının içine gizlenen, 1925 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uydu Alıcılarından Uyuşturucu Haplar Çıktı, System.String[]
MERSİN'de, 2 uydu alıcısının içine gizlenen, 1925 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kente uyuşturucu hap gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo firması aracılığıyla gelen ve 2 kişi tarafından teslim alınan kutuya el koydu. Kutudaki 2 uydu alıcısının içini açan ekipler, 1925 ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:38 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Yöntem'i Dolandıran Kadın Emlakçı, Tutuklu Yargılanacak Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi

Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:40:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uydu Alıcılarından Uyuşturucu Haplar Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]