Son Dakika Haberleri: Uydu Alıcısından Bin 925 Uyuşturucu Hap Çıktı

Uydu Alıcısından Bin 925 Uyuşturucu Hap Çıktı

21 dakika önce

Mersin'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bir kargo paketindeki uydu alıcılarına gizlenmiş bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uydu Alıcısından Bin 925 Uyuşturucu Hap Çıktı, System.String[]
Mersin'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, bir kargo paketindeki uydu alıcılarına gizlenmiş bin 925 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kargo yoluyla uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

İncelemenin ardından kargo paketinin alıcısı olduğu tespit edilen iki şüpheliyi takibe alan polis, kargo gelir gelmez operasyon yaptı.

Aramada iki uydu alıcısının içlerine gizlenmiş bin 925 adet uyuşturucu hap bulundu.

İki şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi

Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 09:46:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uydu Alıcısından Bin 925 Uyuşturucu Hap Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]