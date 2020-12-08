Uydu görüntüleri Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char adasının yaşanabilirliğine ilişkin endişeleri haklı çıkardı - Son Dakika

Uydu görüntüleri Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char adasının yaşanabilirliğine ilişkin endişeleri haklı çıkardı

08.12.2020 17:21
Uydu görüntüleri Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char adasının yaşanabilirliğine ilişkin endişeleri haklı çıkardı, System.String[]

Uydu görüntüleri, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanları (Rohingya) yerleştirmeye başladığı Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'nın yaşanabilirliğine ilişkin endişeleri haklı çıkardı.

Uydu görüntüleri, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanları (Rohingya) yerleştirmeye başladığı Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char Adası'nın yaşanabilirliğine ilişkin endişeleri haklı çıkardı.

Indiatoday'in, Bhasan Char Adası'ndaki mevcut koşulları gözler önüne seren uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde, adada su arıtma tesisi, kanalizasyon sistemi ve hatta umumi tuvaletlerin bulunmadığı belirtildi.

Görüntüler adada cami ya da herhangi bir ibadethane yapılmadığını ortaya koyarken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle adaya sağlık tesislerinin inşasına duyulan acil ihtiyaca vurgu yapıldı.

Adada ayrıca balıkçılık dışında insanların geçimlerini sağlayacak herhangi bir kaynak gözlenmedi.

Arakanlı Müslüman mültecilerin Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan Bhasan Char'a taşımaya başlaması, insani yardım ve insan hakları örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, adanın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyordu.

Adadaki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Bangladeş, cuma günü Myanmar'daki baskı ve şiddetten kaçarak ülkeye sığınan Arakanlıları Bengal Körfezi açıklarında Bhasan Char Adası'na yerleştirmeye başlamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Bengal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uydu görüntüleri Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Bhasan Char adasının yaşanabilirliğine ilişkin endişeleri haklı çıkardı - Son Dakika


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