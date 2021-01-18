Uydu görüntüleri Çin'in Hindistan'da köy inşa ettiğini ortaya koydu - Son Dakika

Uydu görüntüleri Çin'in Hindistan'da köy inşa ettiğini ortaya koydu

18.01.2021 14:27
Uydu görüntüleri Çin'in Hindistan'da köy inşa ettiğini ortaya koydu, System.String[]

Çin'in, Pekin yönetiminin "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Aruçanal Pradeş eyaletinde köy kurduğu ortaya çıktı.

NTDV'nin haberine göre, Tsari Chu Nehri kıyısında 101 haneden oluşan köyün inşası, uydu görüntüleriyle tespit edildi.
1 Kasım 2020 tarihli uydu görüntüleri, 26 Ağustos 2019'da çekilenlerle karşılaştırıldı. Buna göre Çin'in, köyü son bir yılda inşa ettiği belirlendi. Görüntüleri inceleyen uzmanlar, köyün Hindistan'ın fiili sınırından yaklaşık 4,5 kilometre içeride yer aldığını doğruladı. Köyün, Hindistan tarafında büyük rahatsızlık oluşturacağı tahmin ediliyor.

HİNDİSTAN VE ÇİN GERİLİMİ BÜYÜYOR

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran 2020'de 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin 2020 Mayıs ayı başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı. Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği belirtilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı. İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

SINIR HATTI EGEMENLİK TARTIŞMALARINA NEDEN OLUYOR

2020 Haziran ayı başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin, sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı. Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu. Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

EGEMENLİK İHTİLAFLARI ÇÖZÜLEMİYOR

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tibet, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uydu görüntüleri Çin'in Hindistan'da köy inşa ettiğini ortaya koydu - Son Dakika


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