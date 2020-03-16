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Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor
6 saat önce
Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) yayınladığı son uydu görüntüleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı İtalya'da hava kirliliğinin ciddi şekilde azaldığını ortaya koydu.
Copernicus Sentinel-5P uydusundan elde edilen veriler kullanılarak yapılan bir animasyon, ülkenin kuzeyindeki hava kirliliğinde önemli ölçüde azalma olduğunu gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:34
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