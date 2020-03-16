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Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor
6 saat önce
Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyorView on euronews.
Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:48
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