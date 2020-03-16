Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor - Son Dakika Dünya

Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor

6 saat önce

Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyorView on euronews.

Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyorView on euronews

Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor

İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:48 
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