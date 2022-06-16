Uzmanlar, 2018'den bu yana tünelde ilk kez bu tür faaliyetlerin görüldüğünü açıkladı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIC) yayınladığı ve uydu görüntülerinin de yer aldığı raporda, 2018'de yıkılan Punggye-ri Nükleer Tesisindeki 3 numaralı tünelde yenileme çalışmaları yapıldığı ve hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin nükleer test sahasını yeni bir tünelle genişlettiğini gösteriyor - Son Dakika

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