Üye Girişi
Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı - Son Dakika

Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı

27.09.2021 23:31
Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan 3 caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağası suya bırakıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan 3 caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağası suya bırakıldı.

DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağasına "Özlem", "Suda" ve "Leyla", yeşil deniz kaplumbağasına ise "Adanalı" ismi verildi.

Uydu takip cihazı takılan caretta carettalar ile yeşil deniz kaplumbağası suya salındı. Ayrıca, yuvadan geç çıkan ve denize ulaşamayan 20 yavru kaplumbağa da denizle buluşturuldu.

DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, törende, yaralı bir deniz kaplumbağasını kurtarmanın çok güzel bir duygu, onun iyileştikten sonra denize ne kadar uyum sağladığını, nerelere göç ettiğini, nerelerde beslendiğini anlamanın ise önemli olduğunu söyledi.

Uydu takip cihazları sayesinde caretta carettaların göç yollarını takip edebildiklerini belirten Kaska, şöyle konuştu:

"Bugün 3 deniz kaplumbağasını İztuzu'ndan göndererek bunların nerelere gittiklerini yıl boyunca izliyor olacağız. Sadece burada değil. Şu ana kadar bizim çalışmalarımız çerçevesinde halihazırda aktif olan 13 kaplumbağamız var, 40 tanesini daha önce izlemiştik. Dolayısıyla bu sayının üzerine bir 10 daha eklersek 63 kaplumbağanın uydu takip sistemiyle takibini sağlamış olacağız. Bu da ülkemizdeki kaplumbağaların sadece ürediği yerleri değil denizlerimizde nerelerde göç ettiği, nerelerde kışladığı ve dolaştığı hakkında da bize önemli bilgiler sağlayacak."

Kaska, önümüzdeki günlerde de tedavileri tamamlanan 10 kaplumbağayı da uydu cihazları takılarak Fethiye, Antalya Belek ve Mersin Göksu kumsalından denizle buluşturacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü Araştırma Tescil Daire Başkanı Ümit Turan ise kaplumbağaların denizlerin sigortası olduğunu, Ege ve Akdeniz'in temiz olmasında önemli katkılarının bulunduğunu dile getirerek, "Tabii ki deniz kaplumbağaları yumuşakcalarla beslendiği için bu bölgede bir pladyatör olarak aslında ekosisteme büyük bir değer katmakta." dedi.

Bölgede yaklaşık 30 yıldır bu türü izlediklerini ve günden güne yuva sayısının arttığını aktaran Turan, şunları söyledi:

"Bu da bizim başarımızı ortaya çıkaran bir sonuç. Bundan 20, 30 yıl önce bu bölgede yuva sayımız 200'e yakındı. Bugün 500, 600'lere kadar çıktı. Tabii ki bu tehlike altında olan bir türün de artık tehlike kategorisinde de bir üst basamağa çıkması ayrıca bizi çok sevindiriyor. Burada tabii ki gönüllü çalışanlar, akademisyenler, hocalarımıza da bu projeyi yürüttükleri için de ayrıca Bakanlık olarak teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz."

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, görevliler ile vatandaşlar katıldı.

Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı
Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı
Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı
Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı
Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı

Rehabilitasyon Merkezi, Ortaca, Muğla, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Belçika'da 23:44 Belçika'da "Başörtüsüz olma şartı" koşulan iş ilanı kaldırıldı ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor 23:24 ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arıyor Numan Kurtulmuş'tan Akşener'in 23:02 Numan Kurtulmuş'tan Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerine yanıt: Başbakanlık sistemi kalkalı çok oldu
3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor 21:57 3 gün boyunca etkili olacak! İstanbul'un da aralarında olduğu onlarca ilde yağmur bekleniyor Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı 20:34 Koronayla mücadelede güzel haber! Aşı üreticisi Pfizer, ilaç denemelerine başladı Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt 19:16 Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı 19:11 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı 17:33 Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı

Son Dakika Haberleri
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı
17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
17:39 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
17:38 "Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
17:33 Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler
17:19 Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
17:00 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Kanada'da gerçekleşen maden kazasında 39 kişi yer altında mahsur kaldı Kanada'da gerçekleşen maden kazasında 39 kişi yer altında mahsur kaldı         
23:57
16 yaşındaki arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti 16 yaşındaki arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanan genç hayatını kaybetti         
23:41
Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak Yeni sezon fragmanı yayınlanan Güldür Güldür Show'a MasterChef skeci damga vuracak         
23:22
Vitor Pereira için Vitor Pereira için "Küçük aklıyla" ifadesini kullanan A Spor yorumcusuna taraftar ateş püskürdü         
22:49
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçlükle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçlükle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar         
11:13
Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı         
10:41
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 00:26:19. #1.13#
SON DAKİKA: Uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta denize salındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement