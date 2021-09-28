Uydu takip cihazı takılan caretta caretta Antalya'da denize bırakıldı - Son Dakika

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlanan 3 caretta caretta, Antalya'da suya bırakıldı.

DEKAMER ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla tedavileri tamamlanan 3 deniz kaplumbağasına "Beyza", "Zeynep" ve "Esin" isimleri verildi.

Uydu takip cihazı takılan caretta carettalar, Serik ilçesindeki Kadriye Halk Plajı'ndan suya salındı. Ayrıca, "Ufaklık" adı verilen bir yavru caretta caretta denizle buluşturuldu.

Deniz kaplumbağalarından "Zeynep" denize girmek istemeyince görevliler devreye girdi. Görevlilerin yönlendirmesiyle suya giren deniz kaplumbağası, bir türlü dalmadı. Su yüzeyinden ayrılmayan caretta caretta, bir süre daha gözlem altında tutulmak üzere dışarıya çıkarıldı.

DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaptığı açıklamada, bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle 10 deniz kaplumbağasının Akdeniz'de nerelere göç ettiğini izleyeceklerini söyledi.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat da Belek bölgesinin caretta caretta yuvalama alanı olarak önemli bir yer olduğunu belirtti.

Canbolat, Belek ve Kızılot bölgesinde toplamda 55 kilometrelik kumsalda kaydedilen yuva sayısının 6 bin olduğunu açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt da "Caretta Tuba" ile başlayan serüvende uydu cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağası sayısının arttığına dikkati çekti.

Kunt, bu yıl sürüngenlerle ilgili bir proje başlattıklarını, yaklaşık 500 sürüngene çip takıp onların yaşam alanlarını da inceleyeceklerini sözlerine ekledi.