Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

ADANA'da, traktörün uydu takip cihazıyla birlikte 5 su motoru çalan 2 kişi tutuklandı.

Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

ADANA'da, traktörün uydu takip cihazıyla birlikte 5 su motoru çalan 2 kişi tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşlarındaki M.K. ve E.C., traktörün uydu takip cihazıyla birlikte 5 su motoru çaldı. Şüpheliler daha sonra, bir evden de uydu alıcısı, sprial makinesi, takım sandığı, kaynak makinası ve matkap çaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkallerini tespit ettiği M.K. ve E.C.'yi yakaladı. Çalınan malzemeler, bulunarak sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından mahkemece çıkarılan M.K ve E.C. tutuklandı.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
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