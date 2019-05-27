Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı
4 saat önce
– Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:58 Kaynak: DHA
– Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssü'nden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09: 23'te Plesetsk Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı" ifadelerine yer verildi.
Rusya'da Uydu Taşıyan Rokete Yıldırım Çarptı
Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler?
Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum
Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı