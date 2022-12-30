Türkiye'de görülen en büyük yırtıcı kuş! Bulgaristan'da koruma altındaydı, Çatalca'da vuruldu - Son Dakika
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Türkiye'de görülen en büyük yırtıcı kuş! Bulgaristan'da koruma altındaydı, Çatalca'da vuruldu

30.12.2022 16:24

3 metre kanat açıklığıyla ülkemizde görülen en büyük yırtıcı kuş olan ve Bulgaristanlı bilim insanları tarafından koruma altına alınarak uydu vericiyle takip edilen 14 kara akbabadan biri, İstanbul Çatalca'da silahla vuruldu. İstanbul'a gelmeden bin kilometre uçuş gerçekleştiren kara akbabayı vuran kişilerin yakalanması için ekipler harekete geçti.

Bulgaristan'da kara akbabayı tekrar üreyen bir tür haline getirmek için başlatılan koruma programında 14 kara akbaba geçen aylarda verici takılıp doğaya salındı. Uydu verici sinyallerinde 'Arda' adı verilen kara akbabada olumsuzluk gören Bulgaristan'daki ekip, Türkiye'deki ekiplerle iletişime geçip yardım istedi. Araştırmada, kara akbaba, İstanbul Çatalca'da silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

BİN KİLOMETRE UÇUP GELMİŞTİ

Türkiye'de bu alanda yaptığı çalışmalarla tanınan uzman biyolog Cansu Özcan, "Arda, İstanbul'a gelmeden bin kilometre uçuş gerçekleştirdi. Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği, 25 Aralık Pazar günü kara akbabanın vericisinden gelen sinyallerde bir olumsuzluk görünce kontrol edilmesini istedi. Çatalca yakınlarında olan Türkiye Falconry Akademi Club ekibi Abdurrahman Sönmez, Barış Kuru ve Bayram Coşkun, verici sinyalleri sayesinde hızlı bir şekilde akbabaya ulaştı ve Arda'nın vurularak öldüğünü tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi, vuran kişilerin yakalanması için harekete geçildi" dedi.

UYDU VERİCİLİ KARA AKBABA, ÇATALCA'DA SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK YIRTICI KUŞ

Küresel ölçekte tehlike altındaki kara akbabaların, Avrupa'daki çoğu ülkede tükenmiş durumda olduğunu belirten Cansu Özcan, "Bulgaristan'ın da içinde olduğu birçok Avrupa ülkesi kara akbabayı ülkelerinde tekrar üreyen bir tür haline getirmek için koruma çalışmaları yapıyor. Türkiye'de ise 4 tür akbaba yaşıyor. Kara akbaba, 3 metre kanat açıklığıyla ülkemizde görülen en büyük yırtıcı kuş. Türkiye'de 150- 200 çift kara akbabanın ürediği düşünülüyor" diye konuştu.

DOĞANIN ÇÖPÇÜLERİ

Leşle beslenen akbabaların, ekosistemde çok önemli bir göreve sahip olduklarını vurgulayan Özcan, şu uyarı ve çağrıda bulundu: "Doğanın çöpçüleri olarak da bilinen akbabalar, leşleri hızlı bir şekilde doğadan temizler, leşten kaynaklanacak hastalıkların yayılmasını engeller. Dünya üzerinde sayısı giderek azalan kara akbabaları tehdit eden birçok faktör var. Bunların başında zehirlenme ve yasadışı avcılık geliyor. Yasa dışı avcılık, Türkiye'de tahmin edilenden çok daha fazla. Avlanması yasak olan türler her gün cahilce katlediliyor. Bu duruma acil bir şekilde önlem alınmalı. Halka ve avcılara yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalı, denetimler artmalı ve cezalar caydırıcı olmalıdır."

UYDU VERİCİLİ KARA AKBABA, ÇATALCA'DA SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ
Kaynak: DHA
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