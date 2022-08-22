Uydu verileri, Oder Nehri'nde büyük çapta su yosunu yayıldığını ortaya koydu - Son Dakika
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Uydu verileri, Oder Nehri'nde büyük çapta su yosunu yayıldığını ortaya koydu

22.08.2022 16:50
Uydu verileri, Oder Nehri'nde büyük çapta su yosunu yayıldığını ortaya koydu

Uydu verileriyle, Oder Nehri'nde büyük çapta su yosunu yayılması tespit edildi.

Uydu verileriyle, Oder Nehri'nde büyük çapta su yosunu yayılması tespit edildi.

Çevresel veri analizi yapan Brockmann Consult şirketinin, Leibniz ve Leipzig üniversiteleriyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, Avrupa Kopernik uydusu Sentinel 2'nin elde ettiği veri incelendi.

Sentinel 2 uydusunun, suyun rengini belirlemek ve suda rengini veren hangi maddelerin bulunduğunu anlamak için kullanılabilen optik bir sensör taşıdığı belirtildi.

Su yosunlarındaki klorofil gibi renk veren pigmentlerin, güneş ışığını değiştirdiği, uydudaki sensörün güneş ışığındaki bu değişimi algıladığı, dolayısıyla yüksek yoğunlukta yosun varlığını tespit edebildiği kaydedildi.

Çalışmada, Oder Nehri'ndeki üç zaman dilimi incelendi.

Temmuz sonunda, nehrin güney kesimindeki Opode kasabası çevresinde klorofil seviyesinde hafif artışın gözlendiği, ağustos başında ise Wroclaw şehrinde klorofil yoğunluğunda sıçrama görüldüğü, bunu takip eden 10-12 gün içinde de su yosunlarının Oder Nehri'nde geniş alana yayıldığı belirtildi.

Polonya'da Oder Nehri'nde tonlarca balığın telef olmasına neden olan bir ekolojik felaket yaşanıyor.

Ülkenin güneybatısındaki Olawa kasabası yakınlarında ilk kez temmuz sonlarında kunduz ve benzeri hayvanların yanı sıra çok sayıda ölü balık tespit edilmişti.

Nehirde, balık ölümlerine neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yürütülüyor.

Çekya'da doğup Polonya'ya ulaşan Oder Nehri, burada ülkenin Almanya ile sınırında akarak Baltık Denizi'ne dökülüyor.

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Kaynak: AA

Polonya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uydu verileri, Oder Nehri'nde büyük çapta su yosunu yayıldığını ortaya koydu - Son Dakika

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