Uydudan takip edilen bozayı 141 günde 1033 kilometre yol aldı - Son Dakika

Uydudan takip edilen bozayı 141 günde 1033 kilometre yol aldı

14.12.2020 11:01

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılarak takip edilen "Arkadaş" isimli bozayının, yiyecek bulmak ve üremek için 141 günde 1033 kilometre yol aldığı tespit edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılarak takip edilen "Arkadaş" isimli bozayının, yiyecek bulmak ve üremek için 141 günde 1033 kilometre yol aldığı tespit edildi.

Sarıçam ormanlarında yaşamlarını sürdüren bozayılar, her yıl haziran ile temmuzda üremek ve beslenmek amacıyla başka yerlere göç ediyor.

Dünyada göç eden tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve yazın beslenmek için Karadeniz Bölgesi'ne giden bozayılar, uydu vericileriyle izlenerek dönüş yolları takip ediliyor.

Sarıkamış ormanlarından göç eden ve uydu vericisi takılan "Arkadaş" isimli bir bozayının ise 141 günde 1033 kilometre yol aldığı belirlendi.

"Günde 7,8 kilometre yol yürümüş"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yaptıkları bilimsel çalışmalarla bölgede bulunan bozayıların göç ettiğini ortaya koyduklarını anımsattı.

Çalışmalarda ilginç verilere ulaştıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"KuzeyDoğa Derneği olarak yaptığımız bozayı takip çalışmalarında bu yıl yakaladığımız 86 kilo ağırlığında dişi bir bozayı 141 günde 10 bin adım atarak Ardanuç'a varmış ve toplamda 1033 kilometre yol gitmiş. Yani günde 7,8 kilometre yol yürümüş ve bu da 10 bin adıma eş değer oluyor. Bu göçünü 70 günde tamamlamış, geri kalan günlerini Sarıkamış'ta geçirmiş."

Çoban, bozayıların Sarıkamış'tan neden göç ettiğini araştırmaya devam ettiklerini belirterek, yaşam alanlarını inceleyip göç nedenlerini anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Göç nedenleri araştırılıyor

Göç nedenleriyle ilgili Karadeniz ormanlarının, Sarıkamış ormanlarına göre daha zengin bitki örtüsüne sahip olmasının akıllara geldiğini aktaran Çoban, "Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridoru çalışmasının önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu orman birleştirme çalışması ne kadar hızlı tamamlanırsa aslında sadece bozayıların değil göç eden hayvanların güvenliğini o kadar iyi sağlamış olacağız." diye konuştu.

Vericiyle takip ettikleri 5 yaşındaki dişi bozayıya, yakaladıklarındaki tavırları arkadaşça olduğu için "Arkadaş" ismini verdiklerini anlatan Çoban, "Arkadaş, şu an bizden bayağı uzakta ve farklı bir iklimde. Karadeniz'de buraya nispeten hala hava sıcak ve beslenmeye halen devam ediyor. Baktığımda yine farklı üç noktada verisi geldi ve hala kış uykusuna yatmadı." ifadelerini kullandı.

Uydudan takip edilen bozayı 141 günde 1033 kilometre yol aldı
Uydudan takip edilen bozayı 141 günde 1033 kilometre yol aldı
Uydudan takip edilen bozayı 141 günde 1033 kilometre yol aldı
Uydudan takip edilen bozayı 141 günde 1033 kilometre yol aldı

Karadeniz, Sarıkamış, Kars, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uydudan takip edilen bozayı 141 günde 1033 kilometre yol aldı - Son Dakika


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