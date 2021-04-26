Uydukent'in sorunları tek tek çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, temelleri 1995 yılında atılmasına rağmen ilgisizlik ve yasal konularda karşılaştığı sıkıntılar nedeniyle sorun yumağı haline gelen Uydukent'in sorunlarını tek tek çözüyor. Son olarak 1/1000'lik imar planına dahil edilen Uydukent'te site sakinleri, Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor.

"Kesilen elektrik Başkan Günel'in devreye girmesi ile açıldı"

Kuşadası'nda, 26 yıl önce büyük umutlarla temeli atılan ve yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı site, aradan geçen zaman içerisinde bir türlü yasal statüye kavuşturulamadı. Yapı kullanma izni olmayan ve elektrik dağıtım şirketine birikmiş borçların ödenmemesi sebebiyle kesilen elektrikler, Belediye Başkanı Ömer Günel'in devreye girmesi ile tekrar açıldı. Başkan Ömer Günel'in yakından ilgilendiği sorunlar gerçekleştirilen çalışmalar ile tek tek çözülürken, UYDUKENT Kooperatif Birliği'nin de üzerine düşen ve yapması gereken işleri tamamlaması gerektiği belirtildi.

"Yapı ruhsatına kavuşacaklar"

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.08.2017 tarihinde 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliğinin onaylanmasının ardından harekete geçen Ömer Günel başkanlığındaki Kuşadası Belediyesi, yaptığı bir çalışma ile UYDUKENT'i 1/1000'lik uygulama imar planına dahil etti. Site sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan karar, 10.12.2020 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Uydukent Toplu Konut Projesi'nin yeniden 1/1000'lik plana alınması sayesinde kooperatif üyeleri yapı ruhsatlarını alabilecek.

"Çevre düzenleme ve bakım çalışmaları hızlandırılacak"

Toplantıda, sitelerin çevresinde yapılması planlanan park ve peyzaj düzenlemeleri ele alındı. Yaklaşan yaz mevsimi nedeniyle yapılacak temizlik ve ilaçlama çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Uydukent ile ilgili her sorunları çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Belediye Başkanımız Ömer Günel, Uydukent konusunda çok hassas. Göreve geldiği günden bu yana site sakinlerinin problemlerini çözmek için konularla tek tek ilgileniyor. Tüm hedefimiz Uydukent sakinlerinin normal yaşam koşullarına bir an önce dönmesini sağlamak" diye konuştu. - AYDIN