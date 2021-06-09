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Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor - Son Dakika

Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor

09.06.2021 14:53
Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor, System.String[]

Temelleri 1995 yılında atılmasına rağmen 26 yılda sorun yumağı haline gelen Uydukent'te sorunlar Başkan Ömer Günel ile tek tek çözülüyor.

Temelleri 1995 yılında atılmasına rağmen 26 yılda sorun yumağı haline gelen Uydukent'te sorunlar Başkan Ömer Günel ile tek tek çözülüyor.

Yıllardır yasal konularda karşılaştığı sıkıntılar nedeniyle yapı kullanım ruhsatı sorunu yaşayan Uydukent sakinleri, 9 ay önce yürürlüğe giren Değer Artış Yönetmeliği'nin gereklerini yerine getirmeleri halinde yapı ruhsatlarını almalarının önündeki büyük bir engeli de aşmış olacak.

15 Eylül 2020 tarihinde İmar Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında yürürlüğe giren "İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" gereği Serbest Piyasa Kurumu lisanslı 2 gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından Uydukent'te 22 parselin 12'sinde değer artışı olduğu, 10'unda ise olmadığı yönünde rapor verildi. Rapor, içinde belediyeden üyelerin de bulunduğu 7 kişilik bağımsız bir komisyon olan İmar Planı Değer Artış Tespit Komisyonu tarafından incelenerek uygun bulundu. Ardından ilgili yönetmeliğin "Değer artış payının ödenmemesi halinde, imar planı değişikliği yapılan taşınmaz için hiçbir koşulda satış izni verilmez, yapı ruhsatı düzenlenemez" hükmünü düzenleyen 13. Maddesi uyarınca değer artışı olmayan 10 parselin tapu sicillerine konulan şerh kaldırılırken, değer artışı bulunan 12 parsele ilişkin şerh aynen korundu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yetki alanlarında olup olmadığına bakmaksızın Kuşadası'nda yaşanan her sorunu çözmek için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek "Uydukent sakinlerinin yaşadığı sorunları çok önemsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana da ruhsat sorununu çözebilmek için önemli adımlar attık. Aydın Büyükşehir Belediyemizin 1/5000'lik nazım imar planını kabul etmesinin ardından Kuşadası Belediyesi olarak Uydukent'i 1/1000'lik imar uygulama planına dahil ettik. 1/1000'lik planın Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından da onaylanması ile uzun yıllardır yaşanan yapı kullanım ruhsatı sorununun çözümü noktasında önemli bir adım atmış olduk. Ancak İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yaptırılan değerleme çalışması ile 12 parselde değer artışı olduğu tespit edildi. Ne yazık ki İmar Kanunu ve söz konusu yönetmelik, değerinde artış olan parsele şerh konulmasını zorunlu kılıyor. Yönetmelik gereği tapulara tek tek şerh koymamız da mümkün değil. Sorunun kalıcı çözümü için parsel maliklerinin aralarında anlaşarak değer artış paylarını ödemeleri gerekiyor" dedi.

Başkan Ömer Günel, yaşanan elektrik kesinleri ile ilgili de şu bilgileri verdi: "Uydukent'te yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla da yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapıyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak elektrik kesintisi sorununun ivedilikle çözümü için dağıtım firması ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu temaslar neticesinde farklı zamanlarda 3 kez kesilen elektriklerin açılması için şahsen kefil oldum. Bugün elektrik dağıtım firmasının Kuşadası Müdüründen aldığımız bilgi doğrultusunda trafo projelerinin genel merkezleri tarafından onaylandığını öğrendik. Yılsonuna kadar elektrik probleminin de ortadan kalkacağını öngörüyoruz. Tabi bu noktada Uydukent kooperatif yönetimlerinin de yasal ödemelerini ve işlemlerini zamanında yapmaları gerekiyor. Uydukent sakinlerimiz ile Cuma günü yine bir araya geleceğiz. Yaşanan sorunların çözümü için tüm irademizi ortaya koyuyoruz" dedi. - AYDIN

Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor
Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor
Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor
Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor
Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor

İmar Kanunu, Ömer Günel, Kuşadası, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uydukent'te 26 yıllık sorunlar çözüme kavuşuyor - Son Dakika Ekonomi


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