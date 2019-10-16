Üye iş yeri komisyon oranına getirilen sınır memnuniyetle karşılandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının yüzde 1,60 olarak belirlenmesi perakende sektörü tarafından memnuniyetle karşılanırken, yeni uygulama ile milyarlarca liranın firmaların kasasında kalacağı belirtiliyor.

TCMB tarafından daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranına üst sınır getirildi.

Bu kapsamda mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemeyecek.

Uygulama, 1 Kasım'dan itibaren hayata geçecek.

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörünün çok önemli bir sıkıntısının bu karar ile çözüldüğünü söyledi.

Mevcutta, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde uygulanan komisyon oranının çok değişkenlik gösterdiğini anlatan Öncel, "Ertesi gün nakit kullandırma oranı firmaların pazarlık gücüne göre çok farklılık gösterebiliyor. Bu konu, özellikle organize perakende dışında hacmi çok daha düşük olan esnaf ve ticaret erbabının çok önemli bir sıkıntısıydı. Firma bazında yüzde 2,5 ila 3 arasında farklılıklar gösteren oranlar söz konusuydu." diye konuştu.

"Rakamlar küçük gibi görünse de toplamda milyarlarca lirayı buluyor"

Sinan Öncel, BMD olarak Türkiye'nin farklı yerlerinden uygulanan komisyon oranına ilişkin esnaflar tarafından sorunların iletildiğini aktardı.

Pek çok işletmenin şu anda kredi bulmakta zorluk çektiğini belirten Öncel, şunları kaydetti:

"Bunun için de bir iki ay beklemek yerine satışları karşılığında elde ettikleri işlem tutarını bankalara kırdırarak ertesi gün hesabına yansıtılmasını sağlıyordu. Mevduat faizinin yüzde 13'lerde olduğu noktada, yüzde 25, hatta yüzde 30'lara varan bir maliyetle kırdırarak tutarı hesabına yansıtıyordu. Bu ortadan kalktı. Asıl önemlisi bu. Firmalar kredi bulamadığı için çok yüksek faiz oranıyla paranın ertesi gün hesabına geçmesi için alışveriş yapılan tutarı kırdırıyordu. Bunun önüne geçilirken, bu tutarın işletmenin kasasında kalması sağlandı. İşletme bunu sermaye olarak kullanacak ya da yeni yatırımlar yapacak. Bu rakamlar küçük gibi görünse de toplam tutar olarak baktığımızda milyarlarca lirayı buluyor."

Öncel, kararda "Her ne ad altında olursa olsun başka hiçbir komisyon alınamaz ifadesi"nin yer aldığına işaret ederek, bunun kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bunun ifadenin başka bir komisyon alınmasının önüne geçtiğini vurgulayan Öncel, yeni uygulamanın hayata geçirilmesini desteklemeleri dolayısıyla TCMB Başkanı Murat Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'ye teşekkür etti.

"Komisyon oranının standarda bağlanması tüm tarafları mutlu edecek"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün ise maliyetlerin her geçen gün arttığı ve operasyonel karlılıkların düştüğü büyük bir rekabet ortamında çalışan yerel zincir marketler olarak, TCMB tarafından alınan ve 1 Kasım'da hayata geçecek kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmadığına dikkati çeken Düzgün, şunları söyledi:

"Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında, ülke genelinde hizmet veren 4 bine yakın satış noktamızda işletmecilerimiz kredi kartıyla satış yapıyor, ancak ertesi gün paralarını alabilmek için farklı bir komisyon ödemek veya anlaşma kapsamında komisyon ödememek için 15, 30 ya da 45 gün beklemek durumunda kalıyordu. Market alışverişlerinde kredi kartı kullanımı hızla artıyor. Halihazırda kredi kartı ile alışveriş yüzde 50'yi geçmiş durumda. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde üye iş yerlerinden alınabilecek komisyon oranının standarda bağlanmasının sektördeki tüm tarafları mutlu edeceğini düşünüyoruz."