Son Dakika Haberleri: Üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek
Son Dakika Ekonomi Üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek

Üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek

53 dakika önce

Reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilerde üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek.

Üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek, System.String[]

Reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilerde üye iş yeri komisyonu yüzde 1.6'yı geçemeyecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Merkez Bankası tebliğiyle, mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kar ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde faiz dışında sağlanacak diğer menfaatler hakkında tebliğde değişiklik yapıldı:

Tebliğin 4. maddesine eklenen fıkrayla, mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1.6'yı geçemeyeceği hüküm altına alındı. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanacak.

Tebliğde şöyle denildi:

"(1) Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.

"(4) Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1.60'ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0.89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1.60'lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür."


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:47 Kaynak: DHA
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