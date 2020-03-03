UYEF üyesi Balkan ülkeleri madde bağımlılığını önleme politikalarını masaya yatırdı - Son Dakika

Yeşilay'ın kurduğu Uluslararası Yeşilay Federasyonuna (UYEF) üye ülkelerden Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'ın yetkilileri, madde bağımlılığını önlemeye yönelik politikaları BM'de masaya yatırdı.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından Viyana'da düzenlenen Uyuşturucu Madde Komisyonunda (CND) Balkan Yeşilayları oturumu düzenlendi.

2016 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan UYEF'e üye ülkelerden Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan Yeşilayı temsilcilerinin katıldığı "Sınır Tanımayan Önleme: Balkanlar Özelinde Etkin Madde Politikası" başlıklı oturumda, bağımlılığı önleme kapsamındaki politikalar konuşuldu.

Programda konuşan Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Gönül Bayraktar, doğru eğitim verilmesinin bağımlılığı önlemede en etkili yollardan olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Sağlıklı yaşamayı tercih etmek, uyuşturucu maddeden uzak durmak için en iyi yollardan biridir. Bunu, okullardaki müfredata sokuyoruz. Sağlıklı yaşamı anlatan eğitimlerin verilmesi ve çocukların da çevre konusunda sorumluluk sahibi olduğunu anlatan eğitimler, sağlık ve çevrenin korunmasında önemli rol oynuyor. Bu tarz eğitim alan çocuklar da sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişiyorlar. Sağlıklı yaşamayı daha erken yaşta tercih etmek, bağımlılıktan uzak durmak için en iyi yollardan biridir." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek BM Viyana Daimi Temsilcisi Sinisa Bencun da 2018'de yaptıkları bağımlılığı engelleme konferansına uzmanların davet edildiğini ve bu kapsamda çeşitli veriler elde ettiklerini kaydetti.

Bencun, "Konferansa katılan 140'ın üzerindeki uzman isim de şunu gösterdi ki bir uzmanlık merkezinin olmasına ihtiyaç duyuluyor. Bu alanda yeni bir strateji olarak, uyuşturucu maddeyi engelleme planımız bulunuyor. Bu plan Avrupa Birliğinin stratejisine uygun olarak düzenlendi. STK'larla, AB ile, BM UNODC ve diğer uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliği neticesine göre büyük bir gelişim gösterildi. Çünkü yeni stratejide yasal dokümanlar ve anketlerden elde edilen verilerden de yararlanıldı." diye konuştu.

"Balkan bloku olarak hareket etmeliyiz"

Arnavutluk Yeşilay Temsilcisi Endrit Reka ise Balkan ülkelerinin ortak sosyal yapıları ve ortak problemleri olduğunu dile getirdi. Bu nedenle uyuşturucu maddeye dair politikaları ülkelerin iş birliği içerisinde hayata geçirmesinin önemli olduğunu aktaran Reka, AB ile ilişkilere de değindi.

Reka, şunları söyledi:

"Madde bağımlılığının maddi boyutuna bakarsak, önleme ve erken önleme faaliyetlerine yapılan yatırım, kişinin madde bağımlısı olduktan sonra tedavisine yapılan yatırımlardan çok daha ekonomik. Bu kapsamda özellikle ailelerin de sürecin içerisine dahil edildiği erken önleme faaliyetleri çok etkili. Biz AB ile ilişkilerde farklı ülkeler olarak değil bir Balkan bloku olarak hareket etmeliyiz. Bu sene mayıs ayında madde bağımlılığına ilişkin bir konferansa ev sahipliği yapacağız."

Oturuma, UNODC Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon Program Sorumlusu Giovanna Campello, Karadağ BM Viyana Daimi Temsilcisi Veselin Sukovic, Arnavutluk İçişleri Bakan Yardımcısı Besfort Lamallari ile Türk ve yabancı yetkililer katıldı.