Üyelere ‘Satış ve Müşteri Yönetimi Eğitimi’ verildi
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen 'Satış ve Müşteri Yönetimi' eğitimine iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen 'Satış ve Müşteri Yönetimi' eğitimine iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:55
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