Son Dakika Haberleri: Üyelere ‘Satış ve Müşteri Yönetimi Eğitimi’ verildi
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Üyelere ‘Satış ve Müşteri Yönetimi Eğitimi’ verildi

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen 'Satış ve Müşteri Yönetimi' eğitimine iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Üyelere ‘Satış ve Müşteri Yönetimi Eğitimi’ verildi, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen 'Satış ve Müşteri Yönetimi' eğitimine iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:55 
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