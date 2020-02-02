Üyesi olduğu derneğe 24 bin dolarlık yardım yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı bakan istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Üyesi olduğu derneğe 24 bin dolarlık yardım yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı bakan istifa etti - Son Dakika Dünya

Üyesi olduğu derneğe 24 bin dolarlık yardım yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı bakan istifa etti

40 dakika önce

Avustralya'da eski Spor Bakanı Bridget McKenzie, spor kalkınma fonundan üyesi olduğu atış kulübüne 24 bin dolar bağışta bulunduğunun ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.

Üyesi olduğu derneğe 24 bin dolarlık yardım yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı bakan istifa etti, System.String[]

Avustralya'da eski Spor Bakanı Bridget McKenzie, spor kalkınma fonundan üyesi olduğu atış kulübüne kamu bütçesinden 24 bin dolarlık bağış yapılmasına onay verdiğinin ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.


Aynı zamanda meclisteki Ulusal Parti'nin genel başkan yardımcılığını da yürüten 50 yaşındaki siyasi, Avustralya'da son bir senedir baş gösteren aşırı kuraklık ve orman yangınları döneminde Tarım Bakanlığı görevini de üstlenmişti.

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Mehmet Kasapoğlu, Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:23 
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