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Üyesi olduğu derneğe 24 bin dolarlık yardım yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı bakan istifa etti
40 dakika önce
Avustralya'da eski Spor Bakanı Bridget McKenzie, spor kalkınma fonundan üyesi olduğu atış kulübüne 24 bin dolar bağışta bulunduğunun ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.
Avustralya'da eski Spor Bakanı Bridget McKenzie, spor kalkınma fonundan üyesi olduğu atış kulübüne kamu bütçesinden 24 bin dolarlık bağış yapılmasına onay verdiğinin ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.
Aynı zamanda meclisteki Ulusal Parti'nin genel başkan yardımcılığını da yürüten 50 yaşındaki siyasi, Avustralya'da son bir senedir baş gösteren aşırı kuraklık ve orman yangınları döneminde Tarım Bakanlığı görevini de üstlenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:23
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