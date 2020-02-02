Üyesi olduğu derneğe 24 bin dolarlık yardım yaptığı ortaya çıkan Avustralyalı bakan istifa etti

Avustralya'da eski Spor Bakanı Bridget McKenzie, spor kalkınma fonundan üyesi olduğu atış kulübüne kamu bütçesinden 24 bin dolarlık bağış yapılmasına onay verdiğinin ortaya çıkması üzerine görevinden istifa etti.



Aynı zamanda meclisteki Ulusal Parti'nin genel başkan yardımcılığını da yürüten 50 yaşındaki siyasi, Avustralya'da son bir senedir baş gösteren aşırı kuraklık ve orman yangınları döneminde Tarım Bakanlığı görevini de üstlenmişti.