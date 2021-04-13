Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor - Son Dakika

Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor

13.04.2021 10:35
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki, insanların göçebelikten yerleşik hayata, avcılıktan tarımsal üretime geçip, köy yaşantısının ilk temellerinin atıldığı 12 bin yıllık geçmişe sahip Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı çalışmaları başlıyor.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesindeki, insanların göçebelikten yerleşik hayata, avcılıktan tarımsal üretime geçip, köy yaşantısının ilk temellerinin atıldığı 12 bin yıllık geçmişe sahip Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı çalışmaları başlıyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kazıların 12 aya alınması ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması var. Buradaki kazı çalışmalarının tamamlanmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönem UNESCO listesine girmesi için çalışma yapılabilir" dedi.

Ergani ilçesine bağlı kırsal Sesverenpınar Mahallesi'nde birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Hilar Mağaraları ve 500 metre kuzeyindeki Çayönü yerleşkesi, uygarlık tarihi açısından önemli bir yere sahip. 1964 yılında başlayan kazı çalışmalarında elde edilen milattan önce 7500 ila 5500 yılları arasındaki döneme ait kalıntı ve buluntularla bölgenin ilk buğday, nohut, mercimek gibi ürünlerin ekildiği, koyun ve keçilerin de evcilleştirilerek avcılıktan yerleşik hayata geçildiği yer olduğu ortaya çıktı.

'DÜNYA UYGARLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR'Kazı çalışmalarında, Cilalı Taş Devri'ne ait önemli bulgular, kemikten yapılan kaşık ve çatal görevi gören aletler ile kaya mezarları ve kabartmalar gün yüzüne çıktı. Bölgede göçebelikten köy yaşantısına, avcılıktan tarımsal üretime geçilerek yerleşik köy yaşantısının ilk temellerinin atıldığı belirlendi. 'Neolotik Devrim' olarak bilinen bölge yerleşik tarıma dayalı bu yaşam biçimi, beslenme ekonomisi, insan-doğal çevre ilişkileri ve kültür tarihiyle birçok ilki içinde barındırırken, dünya uygarlık tarihine ışık tuttuğu bildirildi.'DİYARBAKIR, İNSANLIĞIN ANAVATANI'Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılacak kazı çalışmalarının kesintisiz süreceğini söyledi. Diyarbakır'ın insanlığın anavatanı olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, şöyle konuştu: "Diyarbakır dediğimiz yer, Yukarı Mezopotamya'nın merkezi, Mezopotamya da insanlık tarihinin, medeniyet tarihinin en önemli merkezi. Burası insanlığın toplayıcılık ve avcılıktan yerleşik hayata geçtiği, tarımsal faaliyetlere başladığı, ilk defa buğdayın, arpanın, baklagillerin tarımsal faaliyet olarak yetiştirildiği bir bölge. Bilim insanları Çayönü kazılarında ortaya çıkan arkeolojik eserlerden bunu zaten ortaya koydu. 'Diyarbakır insanlığın anavatanı' diyoruz. İnsanlığın ilk yerleşim alanlarından bir tanesi. 12 bin yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Çayönü ve Hilar Mağaraları da Diyarbakır'ın 12 bin yıllık yaşını ortaya koyan çok önemli bölgelerden bir tanesi. Kazıların 12 aya alınmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bir çalışması var. Buradaki kazı çalışmalarının tamamlanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.UNESCO'YA ADAY GÖSTERİLECEK

Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışma yapılacağını ifade eden Vali Karaloğlu, "Bu bölgede yaşayan, Ergani'de yaşayan, Diyarbakır'da yaşayan insanımız elimizdeki tarihi varlıkların değerini bilecek ki dönüp dünyaya 'Elimizde şöyle kıymetli bir varlığımız var. Bunu artık insanlığın ortak değeri haline getirelim' diyebilelim. Biz daha belki birinci aşamayı tamamlayabilmiş değiliz. O konuda çok çalışma yapmamız lazım. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan eserler Diyarbakır müzemizde sergileniyor. İnsanlığın anavatanında çıkan eserleri ziyarete bekliyoruz."


Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor
Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Buğday, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca Bakan Koca "Yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı" demişti! Mutant virüs sanıldığı kadar ölümcül değilmiş İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek

Son Dakika Haberleri
10:41 Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı
10:28 İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu
10:23 Yeğeni kaybolunca site güvenliğini tekme tokat dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
10:17 Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak
10:09 Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?
10:00 Müşteri gibi taksiye binen kadın ortalığı karıştırdı! Aracı kaçırdı, kaçarken de yayaya çarptı
09:52 AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum
09:44 Ayvalık Cunda Köprüsü'nde feci trafik kazası: 1 ölü
09:37 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak
09:30 Sadakatsiz dizisinden 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Derin'i kaçıranlar bu kez Asya'yı kaçırıyor
Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı         
10:41
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı         
10:30
Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
10:20
Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor         
10:13
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız         
09:55
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak         
09:38
Apartman sakinleri daire kapılarını açık bıraktı, komşuları olan imam eşliğinde ilk teravih namazını kıldı Apartman sakinleri daire kapılarını açık bıraktı, komşuları olan imam eşliğinde ilk teravih namazını kıldı         
09:04
Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı         
07:13
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor         
19:08
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 10:48:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uygarlık tarihine ışık tutan 12 bin yıllık Hilar Mağaraları ve Çayönü'nde kazı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei