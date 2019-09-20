Son Dakika Haberleri: Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.

Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulan 5 uygulama noktasında suç ve suçlularla mücadele ediyor. Bu kapsamda Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yasa dışı girişleri engellemek için Tarsus -Adana - Gaziantep Otoyolu ile D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde 48'i Afganistan, 37'si Pakistan, 9'u Sri Lanka, 3'ü Gana, 2'si Mali, 1'i Togo uyruklu 100 kaçak göçmeni yakaladı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tır, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı Cinsel istismar iddiasına soruşturma Sevgilisini 14 yaşındaki oğluna öldürten anneye müebbet

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 18:21:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]