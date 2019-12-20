Uygulama Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uygulama Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Uygulama Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

7 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesindeki Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu kampüsündeki Uygulama Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı.

Uygulama Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı, System.String[]

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesindeki Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulu kampüsündeki Uygulama Camisi'nde ilk Cuma namazı kılındı.


Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanarak eğitim öğretime başlayan Bahçelievler İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Beraberindeki İlçe Emniyet Amiri Tamer Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ve İlçe Müftüsü Murat Demir ile öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Köleoğlu, "Kıymetli çocuklar, okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin de bu yepyeni okula yakışan pırıl pırıl öğrenciler olduğunuzdan eminim. Bu güzel okulun hakkını ancak derslerinize çok çalışıp, devletine faydalı bireyler olarak yetişerek verebilirsiniz. Okulun eksikleri en kısa zamanda giderilecektir. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.


Aynı kampüs içerisinde bulunan Uygulama Camisi'nde büyük bir katılımla ilk cuma namazı İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından kıldırıldı. - BİTLİS

Bahçelievler, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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