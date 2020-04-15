Uygulama noktasına gelen yavru köpeklere polisler sahip çıktı - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde uygulama yaptıkları sırada yanlarına gelen yavru köpekleri polis ekipleri aldıkları tavuk eti ve ekmekle beslediler.



Emet Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Tarfik Ekipleri, ilçe girişinde kontrol yaptıkları sırada yavru 2 köpeği farkettiler. Yavru köpeklerin hareketlerinden aç ve susuz olduğunu farkeden polis ekiplerinden 2 polis, aldıkları tavuk eti ve ekmek ile yavru köpekleri doyurdular. Karnı doyan köpekleri polisler, daha sonra Emet Belediesi köpek barınağına teslim ettiler. - KÜTAHYA