Son Dakika Haberleri: Uygulama noktasında 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi
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Uygulama noktasında 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uygulama noktasında yolcu minibüsünde yapılan kontrolde 2 kilo 484 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Uygulama noktasında 2 kilo 484 gram kaçak külçe altın ele geçirildi, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uygulama noktasında yolcu minibüsünde yapılan kontrolde 2 kilo 484 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaları devam ediyor. Yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 30 Eylül 2019 günü Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsünde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 kilo 484 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - VAN

Yüksekova, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:11 Kaynak: İHA
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