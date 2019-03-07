Son Dakika Haberleri: Uygulama Noktasında 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

Uygulama Noktasında 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

31 dakika önce

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da durdurulan 2 araçta 8 yabancı uyruklu şahıs yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçarken yakalandı.

Uygulama Noktasında 8 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da durdurulan 2 araçta 8 yabancı uyruklu şahıs yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine kaçarken yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda şişme bot, gıda malzemeleri ve battaniye ele geçirildi.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa TOKİ uygulama noktasında polis ekiplerince durdurulan, 34 LS 6790 ve 34 TA 2489 plakalı araçlarda 7 Afganistan, 1 İran uyruklu göçmen yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda şişme bot, gıda malzemeleri ve battaniye bulundu. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Polis, Avrupa, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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