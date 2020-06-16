Uygulama noktasında durdurulan otomobilde tarihi tablo ele geçildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi özelliği olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada tarihi özelliği olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları bir aracı Niksar ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte tarihi eser olduğu değerlendirilen 80x100 cm ebatlarında tuval üzerine yağlı boya kadın ve erkek resmi bulunan M. Berntzwiller Mai 1881 ibareli tablo ele geçirildi. Tablo Tokat Müzesine teslim edilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:09 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Uygulama noktasında durdurulan otomobilde tarihi tablo ele geçildi - Son Dakika
Son Dakika Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp