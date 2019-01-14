Son Dakika Haberleri: Uygulama Noktasında Durdurulan Tırdan 220 Kilo Eroin Çıktı

Uygulama Noktasında Durdurulan Tırdan 220 Kilo Eroin Çıktı

32 dakika önce

Uygulama noktasında durdurulan tırdan 220 kilo eroin çıktıERZURUM - Erzurum Aşkale uygulama noktasında polisin yaptığı operasyonda 220 kilo eroin ele geçirildi.

Uygulama noktasında durdurulan tırdan 220 kilo eroin çıktı

ERZURUM - Erzurum Aşkale uygulama noktasında polisin yaptığı operasyonda 220 kilo eroin ele geçirildi. Tırda aramalar devam ediyor 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:16 Kaynak: İHA

Aşkale, 3. Sayfa
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