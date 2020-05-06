Uygulama noktasında kuyruklar oluştu - Son Dakika

Uygulama noktasında kuyruklar oluştu

MUĞLA - -Kovid-19 salgını kapsamında giriş ve çıkışların serbest bırakıldığı 7 büyükşehirden birisi olan Muğla'da kontrol noktalarında 1,5-2 kilometreye yakın kuyruklar oluştu.

Seyahat kısıtlamasının kalktığı iller arasında yer alan Muğla'ya Aydın istikametinden yoğun bir giriş yaşanırken, Menteşe ilçesi girişindeki uygulama noktasında denetimler sürüyor.

31 ilde uygulanan seyahat kısıtlamasından çıkarılan 7 ilden biri olan Muğla'da trafik uygulamaları sıklaştırıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesi girişinde yer alan Emniyet uygulama noktasında ekipler tarafından Aydın istikametinden gelen araçlarda sıkı denetim yapılıyor. Gelen araçlarda ateş ölçümü, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların olup olmadığı denetleniyor.