Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, şehit oldu (2) - Son Dakika

VALİLİK BAHÇESİNDE TÖREN

Yalova'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu (48) için tören düzenlendi. Şehidin naaşı Yalova Devlet Hastanesi'nden oluşturulan konvoyla Yalova Valiliği bahçesine getirildi. Buradaki törende şehit polisin eşi Ayşe, annesi Zehra ve babası Necati Emanetoğlu taziyeleri kabul etti. Törene Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.