UYGULAMA NOKTASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI POLİS, ŞEHİT OLDU - Son Dakika

Yalova'da uygulama noktasında kaçan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun (48) cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'ne getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yalova Valisi Muammer Erol, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yalova, Kocaeli ve Sakarya il emniyet müdürleri ile şehit Mustafa Emanetoğlu'nun ailesi, meslektaşları ve yakınları katıldı. Şehit polis memuru mahalle mezarlığında toprağa verildi.