Son Dakika Haberleri: Uygulama noktasında otomobilin çarptığı uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı
Son Dakika Güncel Uygulama noktasında otomobilin çarptığı uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı - Son Dakika

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı

6 saat önce

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı (2)

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı (2)

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:43 Kaynak: DHA
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