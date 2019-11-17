Son Dakika › Güncel › Uygulama noktasında otomobilin çarptığı uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı - Son Dakika
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı
6 saat önce
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı (2)
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:43 Kaynak: DHA
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı (2)
Roketli saldırıda yaralanan vatandaş, 40 gün sonra şehit oldu Uygulama noktasındaki uzman çavuşlara cip çarptı: 1 şehit, 1 yaralı Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı ATP'de şampiyon Tsitsipas