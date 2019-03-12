Son Dakika Haberleri: Uygulama Noktasında Polise Yakalanan 2 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Uygulama Noktasında Polise Yakalanan 2 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

1 saat önce

ADIYAMAN'da polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama Noktasında Polise Yakalanan 2 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı, System.String[]
ADIYAMAN'da polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen uygulamada 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu'nda şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 616 uyuşturucu hap bulundu.  Otomobildeki S.G., İ.B. ve R.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. ve İ.B. çıkarıldıkları  mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. R.K. ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

- Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:41 Kaynak: DHA

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