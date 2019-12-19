Uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Muğla Menteşe ilçesi girişinde Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği yol kontrolünde arama yapılan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Muğla Menteşe ilçesi girişinde Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği yol kontrolünde arama yapılan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.


Uygulama noktasında görevli polisler tarafından kontrol için durdurulan araç içerisinde gazete kağıdına sarılı 3 farklı paket halinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli bir şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.


Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız yaptığı açıklamada, gerek emniyet görevlileri tarafından gerekse jandarma görevlileri tarafından suç ve suçlulara karşı özverili çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti. Kaymakam Yıldız suç ve suçlulara karşı büyük bir uyum içerisinde başarılı çalışmalar sergileyen emniyet ve jandarma personellerine teşekkür etti. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:19 Kaynak: İHA
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