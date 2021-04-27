Uygulama noktasında yakalanan 6 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta emniyet ekipleri uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Uygulamalarda ekiplere yakalanan 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzunçay uygulama noktasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6 şahıs yakalandı. Şahıslara narkotik ve asayiş konularından adli işlemler yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda şahısların üzerilerinden yaklaşık 50 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde, 1 adet Silah, 4 adet Fişek ele geçirildi. - ZONGULDAK