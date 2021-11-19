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Uygulama noktasındaki bekçiyi aracıyla çarparak öldürdüğü iddia edilen sanığa dava açıldı - Son Dakika

Uygulama noktasındaki bekçiyi aracıyla çarparak öldürdüğü iddia edilen sanığa dava açıldı

19.11.2021 11:45
Uygulama noktasındaki bekçiyi aracıyla çarparak öldürdüğü iddia edilen sanığa dava açıldı

Küçükçekmece'de kullandığı araçla "dur" ikazına uymayarak kaçtığı sırada uygulama noktasında görevli bekçilere çarparak birinin ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 25 yıldan 43 yıl...

Küçükçekmece'de kullandığı araçla "dur" ikazına uymayarak kaçtığı sırada uygulama noktasında görevli bekçilere çarparak birinin ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık hakkında "olası kastla öldürme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs'ta çarşı ve mahalle bekçileri Kansu Turan ve Kadir Aykutluğ'un Küçükçekmece istikametinde uygulama noktasında görevlerini ifa ettikleri anlatılarak, sanık Önder Çınar'ın kullandığı araçla Turan ile Aykutluğ'a çarptığı aktarıldı.

Olayda ağır yaralanan Kansu Turan'ın hastanede hayatını kaybettiği, Kadir Aykutluğ'un ise yaralandığı belirtilen iddianamede, sanık Çınar'ın ise yapılan kontrollerde 1.55 promil alkollü olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanık Çınar'ın 1. derecede "asli kusurlu" olduğu vurgulanarak, Turan ve Aykutluğ'un ise kusursuz oldukları belirtildi.

"Bilinçli şekilde çarpıp kaçtı"

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Kadir Aykutluğ, uygulama noktasına süratle gelen aracın "dur" ihtarı yapılmasına fırsat vermeden kasıtlı bir şekilde üzerlerine geldiğini anlatarak, kaçmaya çalıştıklarını ancak aracın bekçi arkadaşı Kansu Turan'a ve kendisine bilinçli şekilde çarparak kaçtığını söyledi.

Sanık Önder Çınar ise iddianamede yer alan ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, İkitelli'ye doğru araçla seyir halindeyken bir anda fark etmediği bir cisme çarptığını savunarak, alkollü olsa da bilincinin yerinde olduğunu, herhangi bir uyarı işareti, ikaz veya görevli memur yönlendirmesi görmediğini öne sürdü.

Çınar, müşteki ve maktule isteyerek çarpmadığını iddia ederek, olayda kendisinin de yaralandığını söyledi.

İddianamede, sanığın yetkili memurların "dur" ikazına uymayarak kaçtığı sırada aracın hızını virajlara girerken azaltmayıp yaya olarak bulunan kişilere çarptığı aktarılarak, sanığın mağdurların ölebileceğini öngörmesine rağmen meydana gelecek neticeyi kabullendiğinin anlaşıldığı ve eyleminin olası kastla işlendiği ifade edildi.

İddianamede, sanık Önder Çınar'ın "olası kastla öldürme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamenin kabul edildiği Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında sanığın ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Küçükçekmece, Cumhuriyet, Mayıs, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uygulama noktasındaki bekçiyi aracıyla çarparak öldürdüğü iddia edilen sanığa dava açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uygulama noktasındaki bekçiyi aracıyla çarparak öldürdüğü iddia edilen sanığa dava açıldı - Son Dakika
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