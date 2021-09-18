Uygulama noktasındaki polislerin üzerine araç süren kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama sırasında polislerin üzerine araç sürerek kaçmaya çalışan Kazakistan uyruklu kişi, polisler tarafından gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre olay Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde trafik uygulaması sırasında, Kazakistan uyruklu Shavkat Chıtlov idaresindeki 16 BV 491 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurmak istendi.
Bu sırada Shavkat Chıtlov, polislerin üzerine aracını sürerek kaçmaya çalıştı.
Uygulama noktasından fazla uzaklaşamadan ekipler tarafından durdurulan araçta sürücü gözaltına alındı.
Alkollü olduğu tespit edilen şahsa idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
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