Uygulama Noktasından Kaçak Araçla Geçmek İstedi
38 dakika önce
Başkentte, Gürcistan'dan kaçak yollarla getirdiği lüks araçla uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 235 lira ceza kesildi.
Başkentte, Gürcistan
'dan kaçak yollarla getirdiği lüks araçla uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 235 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde seyir halindeki 64 ND 790 plakalı lüks araç, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.
Uygulama noktasındaki polis ekibinin "dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, bir binanın otoparkında bulundu. Yapılan incelemede aracın plakasının hurdaya çıkan başka bir araca ait olduğu ve Gürcistan'dan, Türkiye
'ye kaçak yollardan sokulduğu belirledi. Polis
ekiplerince el konulan aracın sürücüsü Ömer Ü'ye 5 bin 235 lira trafik cezası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:16 Kaynak: AA
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