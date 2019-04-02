Son Dakika Haberleri: Uygulama Noktasından Kaçak Araçla Geçmek İstedi

Uygulama Noktasından Kaçak Araçla Geçmek İstedi

24 dakika önce

Başkentte, Gürcistan'dan kaçak yollarla getirdiği lüks araçla uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 235 lira ceza kesildi.

Başkentte, Gürcistan'dan kaçak yollarla getirdiği lüks araçla uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 235 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki 64 ND 790 plakalı lüks araç, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

Uygulama noktasındaki polis ekibinin "dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, bir binanın otoparkında bulundu. Yapılan incelemede aracın plakasının hurdaya çıkan başka bir araca ait olduğu ve Gürcistan'dan, Türkiye'ye kaçak yollardan sokulduğu belirledi.

Polis ekiplerince el konulan aracın sürücüsü Ömer Ü'ye 5 bin 235 lira trafik cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:32 Kaynak: AA

Yenimahalle, Ankara, Polis, Gürcistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz Bahçeli'den Çok Konuşulacak Yeni Seçim Sistemi Önerisi: Sadece Büyükşehir Belediye Başkanı Seçelim Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Nihat Doğan'dan Takipçisine Sert Tepki: Yalancının Anasını Sevsinler mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 22:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uygulama Noktasından Kaçak Araçla Geçmek İstedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]