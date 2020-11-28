Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri denetimlerini artırdı. Uygulama noktasından kaçan otomobilin sürücüsü Kürşat D. (23), 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Kürşat D.'nin 163 promil alkollü olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da saat 20.00'de yarın saat 10.00'a kadar geçerli olacak sokağa çıkma yasağı başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çok sayıda farklı bölgede uygulama noktaları oluşturdu. Yasağın başladığı ilk dakikalarda uygulama noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, yasağı ihlal eden vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi. Uygulama noktasında oluşan araç kuyruğu ise drone ile havadan görüntülendi.

163 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTIİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acemler Kavşağı'nda kurduğu uygulama noktasında 16 ALC 898 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri sürücünün direksiyon başında alkol aldığını gördü. Bunun üzerine sürücü kaçmaya başladı. Sürücünün yakalanması için güzergahtaki tüm ekipler harekete geçti. Otomobil, yaklaşık 5 kilometre sonra polis ekiplerince durduruldu. İsminin Kürşat D. olduğu öğrenilen sürücü, gözaltına alındı. Kürşat D.'nin, yapılan testte 163 promil alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, Kürşat D. Çekirge Polis Merkezi'ne götürüldü.KENDİSİNİ DURDURAN POLİSLERE HAKARET ETTİ

Acemler Kavşağı'ndaki uygulama noktasında durdurulan 16 NZR 61 plakalı otomobil sürücüsü, kendisini durduran ekiplere hakaret etti. Gözaltına alınmak istenen sürücü, yaklaşık yarım saat polise direndi. Sürücü, polise mukavemet ve görevini yaptırmama suçundan gözaltına alındı.