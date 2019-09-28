Son Dakika Haberleri: Uygulama noktasından kaçan araçtan 5 bin 700 paket kaçak sigara çıktı
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Uygulama noktasından kaçan araçtan 5 bin 700 paket kaçak sigara çıktı

1 saat önce

Batman'dan Mardin'in Midyat ilçesi istikametine gelen A.Ç. idaresindeki 42 AOE 21 plakalı aracın uygulama noktasından kaçmasıyla başlayan kovalamaca jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi ile yakalandı.

Uygulama noktasından kaçan araçtan 5 bin 700 paket kaçak sigara çıktı, System.String[]

Batman'dan Mardin'in Midyat ilçesi istikametine gelen A.Ç. idaresindeki 42 AOE 21 plakalı aracın uygulama noktasından kaçmasıyla başlayan kovalamaca jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi ile yakalandı. Takla atarak yoldan çıkan araçta yapılan aramalarda 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirilirken, sürücünün de ehliyetsiz olduğu tespit edildi.


Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasından kaçan şüpheli araç, Midyat İlçe Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine savcılık talimatları doğrultusunda sıcak takibe alındı. Aracıyla Barıştepe Mahallesi mevkiinde tali yollara kaçan sürücü, aracı kontrol edemeyince tarlaya uçtu. Yapılan aramada aracın içinde kaçak sigaraları bulan ekipler, A.Ç.'yi gözaltına aldı.


Hurdaya dönen aracı kullanan şüphelinin ayrıca ehliyetsiz olduğunu belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları sorgunun ardından zanlıyı adli mercilere sevk ederken, kazalı araç yedi emin otoparkına teslim edildi.


Savcılık soruşturması devam ediyor. - MARDİN

Jandarma, Midyat, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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